وسائل إعلام: السويد تلقت ضمانات أمنية من الغرب قبل انضمامها إلى الناتو

تلقت السويد وعودا محددة من الولايات المتحدة وبريطانيا بضمان أمنها خلال إجراءات انضمامها للناتو.

وقالت صحيفة "افتونبلاديت": "تلقت السويد وعود محددة من بريطانيا والولايات المتحدة حول حمايتها خلال عملية تقديم طلبات الانضمام إلى حلف الناتو".

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وقال مصدر حكومي للصحيفة أن الحكومة تلقت معلومات من الولايات المتحدة وبريطانيا، حول شكل وطبيعة الحماية والدعم خلال عملية التقديم المحتملة، حيث يتعلق الأمر بالدعم السياسي القوي من دول الناتو، والتدريبات المكثفة، والتوسع في تواجد حلف الناتو في منطقة بحر البلطيق، وتعزيز التعاون الاستخباراتي والدعم لتحديد ومكافحة التهديدات الإلكترونية والتقليدية.

وذكرت صحيفة "إلتاليهتا" الفنلندية يوم الاثنين أن فنلندا والسويد ستتقدمان بطلب الحصول على عضوية الناتو في نفس الوقت بين 16 و20 مايو. وفي وقت لاحق، أكدت صحيفة "اكسبريسن" السويدية معلومات الصحيفة الفنلندية.

المصدر: نوفوستي