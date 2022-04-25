الدفاع الروسية تعلن تدمير 6 محطات كهربائية كانت تغذي السكك الحديدية الأوكرانية لنقل الأسلحة الغربية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 6 محطات كهربائية كانت تغذي السكك الحديدية الأوكرانية بالتيار العالي لنقل الأسلحة الغربية بالقطارات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيغور كوناشينكوف: "دمرت صواريخنا بعيدة المدى وبضربات عالية الدقة محطات كهربائية كانت تغذي السكك الحديدية في مناطق كوروستين وكوفيل وبيرديتشيف وجيميرينكا وزدولبونوف الأوكرانية التي تسير عليها القطارات التي تنقل الأسلحة الغربية لفلول قوات كييف في دونباس جنوب أوكرانيا".

وأضاف: "دمرت صواريخنا اليوم كذلك 27 موقعا عسكريا في أوكرانيا، بينها 4 مراكز قيادة، ومستودع ذخيرة في منطقة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، ومقر كتيبة "القطاع الأيمن" الإرهابية في نوفوغرودوفكا، و16 تجمعا عسكريا، كما ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 82 موقعا عسكريا في أوكرانيا"

وأضاف: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 طائرات بدون طيار أوكرانية في بلدات إيزيوم ودونتسك وخاركيف" شرقي أوكرانيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية