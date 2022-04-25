عرض عسكري في كوريا الشمالية في الذكرى الـ90 لتأسيس الجيش

نظمت كوريا الشمالية اليوم الاثنين عرضا عسكريا في بيونغ يانغ بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن المسيرة العسكرية بدأت في ساحة "كيم إيل-سونغ" في الساعة 10 مساء.

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وكان من المتوقع في البداية أن يبدأ العرض في وقت مبكر من يوم الاثنين، لكنه لم ينطلق وسط توقعات بهطول الأمطار.

وأشارت إلى أنه لم يعرف حتى الآن ما إذا كان الزعيم كيم جونغ أون قد حضر العرض أم لا.

وفي الفترة التي سبقت الحدث، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن الشمال يحشد الآلاف من القوات والقطع الأساسية من المعدات العسكرية في بروفات واضحة، في إشارة إلى أن المسيرة العسكرية يمكن أن تكون استعراضا واسع النطاق لقوة كوريا الشمالية العسكرية.

وقال مراقبون إن بيونغ يانغ يمكن أن تقوم بتعبئة ما يصل إلى 20 ألف جندي في المسيرة العسكرية، مع إظهار أحدث أسلحتها الاستراتيجية، مثل الصاروخ "هواسونغ-17" الباليستي عابر للقارات، والصاروخ "هواسونغ-8" الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، والسلاح الموجه الذي يمكنه حمل رأس نووي تكتيكي.

ويمثل حدث اليوم أول مسيرة عسكرية لكوريا الشمالية للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري تحت قيادة كيم، الذي تولى السلطة منذ حوالي عقد من الزمان.

وعادة ما تقيم كوريا الشمالية تلك المسيرات العسكرية الضخمة في الذكرى السنوية لمولد المؤسس الوطني كيم إيل سونغ في 15 أبريل، أو الذكرى السنوية لتأسيس "حزب العمال" الحاكم في 10 أكتوبر، أو الذكرى السنوية لتأسيس الدولة في 9 سبتمبر.

وفي ظل حكم كيم، أقامت كوريا الشمالية 12 عرضا عسكريا كبيرا في الاحتفالات الوطنية، بما في ذلك حدث هذا الأسبوع.

المصدر: وكالات