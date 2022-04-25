موسكو: لا تحضيرات للقاء جديد مع كييف على مستوى وزيري الخارجية أو الوفدين التفاوضيين

أعلنت موسكو عن غياب أي خطط حاليا لعقد اجتماع جديد بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف وأوكرانيا دميتري كوليبا، على خلفية استمرار الأعمال القتالية بين الدولتين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو اليوم الاثنين، ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت هناك تحضيرات لإجراء جولة محادثات جديدة بين لافروف وكوليبا في اسطنبول التركية: "لا حتى الآن".

وأكد رودينكو أن إمكانية عقد لقاء حضوري جديد بين وفدي روسيا وأوكرانيا التفاوضيين ليست مطروحة على الأجندة الآن، قائلا: "سندرس هذا الموضوع بمجرد توصلنا إلى اتفاقات ذات معزى يمكن تبادل الآراء بخصوصها بشكل مفصل، لكن ذلك لم يحصل بعد".

وكان وفدا موسكو وكييف قد عقدا عددا من جولات المفاوضات في بيلاروس وتركيا منذ بدء روسيا في 24 فبراير الماضي عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

توج آخر هذه الاجتماعات الذي استضافته اسطنبول أواخر مارس بإحراز تقدم ملموس لم يتمكن الطرفان من تثبيته لاحقا.

وسبق أن عقد لافروف في 10 مارس اجتماعا مع نظيره الأوكراني كوليبا في أنطاليا التركية، بحضور وزير خارجية هذا البلد مولود تشاووش أوغلو.

المصدر: "نوفوستي"