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قناة: الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة مبيعات المعدات العسكرية إلى الهند

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قناة: الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة مبيعات المعدات العسكرية إلى الهند
Legion-Media
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قالت قناة NDTV، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الموجودة في زيارة للهند، ستناقش زيادة مبيعات المعدات العسكرية الأوروبية لهذه الدولة.

ونقلت القناة، عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي لم تذكر اسمه، أن رئيسة المفوضية الأوروبية ستبحث كذلك خلال زيارتها، استئناف المفاوضات مع الهند بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

واليوم الاثنين، ستلتقي فون دير لاين، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

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ووفقا للمسؤول الأوروبي، تأتي زيارة فون دير لاين، في إطار الجهود الغربية المبذولة لتشجيع الهند على قطع علاقاتها مع روسيا بسبب إطلاقها العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأوروبي: "يجري العديد من القادة الغربيين في الوقت الراهن، اتصالات مع الهند لتحديد البدائل التي يمكننا تقديمها. <...> المفتاح هو أننا نريد تعزيز هذه العلاقات والعمل معا لجذب الهند إلى معسكرنا. هذا الهدف الرئيسي للزيارة".

المصدر: تاس

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