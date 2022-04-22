جونسون يعلن إبرام شراكة دفاعية وأمنية جديدة مع الهند

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن بريطانيا والهند اتفقتا على شراكة دفاعية وأمنية جديدة وموسعة.

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وقال جونسون، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الهند، إن البلدين لديهما "مصلحة مشتركة في إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة وحرة".

ووصف في كلمة له إلى جانب نظيره الهندي ناريندرا مودي، الشراكة الجديدة بأنها "التزام يمتد لعقود".

ووصل جونسون أمس الخميس، إلى الهند، في زيارة تستغرق يومين، يعتزم خلالها الإعلان عن سلسلة من الاتفاقيات التجارية، منها استثمارات بأكثر من مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) وصفقات تصدير في قطاعات مثل هندسة البرمجيات والصحة من المتوقع أن تخلق ما يقرب من 11 ألف وظيفة في المملكة المتحدة، بحسب بيان صحفي صادر عن المفوضية العليا البريطانية في نيودلهي.

ويأمل جونسون، إبرام صفقات اقتصادية جديدة بين بريطانيا ومستعمرتها السابقة الكبيرة، واقناع الهند بتقليص علاقاتها بروسيا ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب