عمدة ماريوبول يعلن انتهاء القتال في المدينة

أعلن عمدة مدينة ماريوبول قسطنطين إيفاشينكو انتهاء القتال في المدينة وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد تحريرها من قوات كييف والتشكيلات النازية.

وقال إيفاشينكو: "لم يعد هناك أعمال قتالية في المدينة. يمكن للسكان البدء في زراعة حدائق منازلهم، وتغيير النوافذ التي تعرضت للقصف، الحياة المدنية والسلمية تعود تدريجيا".

وأضاف أن الناس بدأوا بمغادرة الملاجئ وينظفون أمام منازلهم والساحات.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين في وقت سابق إن ماريوبول العاصمة الثانية للجمهورية التي اعترفت روسيا باستقلالها عن أوكرانيا، بدأت تعود إلى الحياة المدنية.

المصدر: RT