تركيا تعيد 227 مهاجرا أفغانيا لبلادهم

أعادت تركيا، اليوم الأحد، 227 مهاجرا دخلوا أراضيها بطريقة غير نظامية، إلى أفغانستان جوا.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن السلطات الأمنية في ولاية ملاطيا (شرق) ضبطت المهاجرين المذكورين في تواريخ متفرقة، وأودعتهم لفترة في مراكز الترحيل التابعة لإدارة الهجرة تمهيدا لإعادتهم لبلادهم.

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ونقلت السلطات المهاجرين بواسطة الحافلات إلى مطار الولاية، حيث تمت إعادتهم عبر رحلة للخطوط الجوية الأفغانية إلى العاصمة كابل.

وبهذا، أعادت السلطات التركية في ملاطيا 681 مهاجرا أفغانيا خلال يومين، وكانت أول رحلة جوية أمس الجمعة.​​​​​​​

المصدر: الأناضول