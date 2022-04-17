مقتل مهاجر إثر إطلاق نار بين حرس الحدود اليوناني وقارب تركي يقل مهاجرين

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن حرس الحدود اليوناني تبادل إطلاق النار مع قارب تركي كان يقل مهاجرين غير شرعيين، ما أسفر عن مقتل مهاجر في نهر إيفروس الحدودي.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم الأحد، أن "الحادث وقع بعد الساعة التاسعة مساء يوم السبت.

وقالت السلطات اليونانية إنها ردت على إطلاق النار من الجانب التركي بعد تحذريها لزورق يحمل مهاجرين في نهر إيفروس، وطلبت منه عدم الاقتراب من الساحل اليوناني.

ورصد حرس الحدود اليونانيون قاربا به مهاجرون على الجانب التركي من النهر الفاصل بين اليونان وتركيا، كان ينوي عبور النهر والوصول إلى الضفة اليونانية.

وجاء في بيان صادر عن السلطات اليونانية: "أعطى حرس الحدود اليونانيون تحذيرات بإشارات ضوئية، لكن القارب لم يغير مساره، بل بدأت الطلقات من الجانب التركي، وهو ما دفع اليونانيين للرد عليه".

المصدر: نوفوستي