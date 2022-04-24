روسيا تعلن تدمير ورشات في مصنع يمد الجيش الأوكراني بالمتفجرات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة ورشات في مصنع يمد الجيش الأوكراني بالمواد المتفجرة والبارود في مقاطعة دنيبروبيتروفسك شرق هذا البلد.

وصرح المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، في موجز عقده صباح اليوم الأحد: "بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو تم تدمير ورشات في مصنع لإنتاج المتفجرات والبارود للقوات المسلحة الأوكرانية قرب مدينة بافلوغراد".

وأكد كوناشينكوف أن القوات الجوفضائية الروسية استهدفت بصواريخ عالية الدقة تسع منشآت عسكرية أوكرانية، منها مقر قيادة لواء في الجيش الأوكراني وأربع نقاط محصنة وأماكن لحشد القوات والآليات القتالية، بالإضافة إلى أربعة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية في مناطق بارفينكوفو ونوفايا دميتروفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف شرق البلاد.

يتبع..