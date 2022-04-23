إيران.. تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحارس الغابات المدان بالقتل

علق القضاء الإيراني تنفيذ حكم الإعدام الصادر على حارس الغابات برومند نجفي بعد إدانته بقتل شخص اشتبه بأنه صياد مخالف قبل عامين، وفق مسؤول في إدارة حماية البيئة.

وقال العقيد جمشيد محبت خاني إنه "تمت الموافقة من قبل المحكمة العليا على طلب إعادة محاكمة برومند نجفي"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "همشهري" الصادرة عن بلدية طهران.

وتعود الحادثة إلى الرابع من أغسطس 2020 في كرمنشاه (غرب). وبحسب السلطة القضائية، أدين نجفي "لأنه لم يحترم القواعد النافذة، وأطلق النار على شخص لم يكن يشكل له تهديدا، وفي منطقة سكنية لا في منطقة محمية" حيث يمنع الصيد.

وكانت محكمة إيرانية قد قضت في الحادي عشر من يناير الماضي بإعدام برومند نجفي.

وقال العقيد جمشيد محبت خاني وقت صدور الحكم: "على رغم جهود المحامين، ثبتت المحكمة العليا حكم المحكمة الابتدائية بإعدام برومند نجفي بما يتوافق مع القصاص".

وأضاف خاني: "نأمل في أن تتيح جهود وزارة البيئة ودعم رئيس السلطة القضائية، المجال أمام مراجعة هذا الإجراء".

وتفيد وسائل الإعلام الإيرانية عن مقتل العديد من حراس الغابات في الأعوام الماضية على يد صيادين مخالفين.

المصدر: وكالات