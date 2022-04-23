 
مباشر

بعد زيارته المرتقبة إلى موسكو.. غوتيريش يلتقي زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل

أخبار العالم

بعد زيارته المرتقبة إلى موسكو.. غوتيريش يلتقي زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/svbp

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل بعد محطة له في موسكو للتشاور مع القيادة الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية.

إقرأ المزيد
الكرملين: بوتين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة في الـ26 من أبريل
الكرملين: بوتين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة في الـ26 من أبريل

وقالت الأمم المتحدة في بيان لها أمس الجمعة إن غوتيريش سيلتقي الخميس المقبل زيلينسكي ووزير خارجيته بعد زيارة له إلى موسكو الثلاثاء.

وكان الكرملين أكد أمس الجمعة أن غوتيريش سيزور الأسبوع المقبل روسيا حيث يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسيستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا، في أول اجتماع بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبعث غوتيريش الثلاثاء رسالتين منفصلتين إلى بوتين وزيلينسكي طلب فيهما استقباله في موسكو وكييف.

وسعى غوتيريش من خلال الرسالتين إلى تحفيز الحوار لإنهاء القتال. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذا الأسبوع "في هذا الوقت الذي ينطوي على مخاطر كبيرة وعواقب، يود (غوتيريش) مناقشة الخطوات العاجلة لتحقيق السلام في أوكرانيا".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا