بعد زيارته المرتقبة إلى موسكو.. غوتيريش يلتقي زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل

يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في كييف الأسبوع المقبل بعد محطة له في موسكو للتشاور مع القيادة الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية.

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وقالت الأمم المتحدة في بيان لها أمس الجمعة إن غوتيريش سيلتقي الخميس المقبل زيلينسكي ووزير خارجيته بعد زيارة له إلى موسكو الثلاثاء.

وكان الكرملين أكد أمس الجمعة أن غوتيريش سيزور الأسبوع المقبل روسيا حيث يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وسيستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا، في أول اجتماع بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وبعث غوتيريش الثلاثاء رسالتين منفصلتين إلى بوتين وزيلينسكي طلب فيهما استقباله في موسكو وكييف.

وسعى غوتيريش من خلال الرسالتين إلى تحفيز الحوار لإنهاء القتال. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذا الأسبوع "في هذا الوقت الذي ينطوي على مخاطر كبيرة وعواقب، يود (غوتيريش) مناقشة الخطوات العاجلة لتحقيق السلام في أوكرانيا".

المصدر: أ ف ب