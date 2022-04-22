أنقرة تعلن مقتل عسكري تركي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد عسكرييها خلال اشتباكات مع من تصفهم أنقرة بالإرهابيين في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن القتيل برتبة رقيب أول مشاة، وقتل اليوم متأثرا بجروح أصيب بها خلال الاشتباكات.

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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن أن العملية التي تخوضها بلاده في العراق أسفرت منذ انطلاقها يوم الإثنين الماضي، عن مقتل 45 ممن تصفهم أنقرة بالإرهابيين، في إشارة إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية