أبو الغيط يندد بالهجمات التركية في شمال العراق

ندد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط بالهجمات التي نفذتها تركيا في إطار عملية "قفل المخلب" العسكرية التي أطلقتها أمس بشمال العراق.

وأكد أبو الغيط بحسب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن "الهجمات تمثل اعتداءات مرفوضة ومستنكرة على سيادة العراق، وخرقا للقانون الدولي".



وأوضح أن "هذه العمليات العسكرية على الأراضي العراقية تزيد من توتر العلاقات بين تركيا والعراق"، داعيا أنقرة إلى "الكف عن مثل هذه التصرفات واحترام السيادة العراقية مع الالتزام بمبادئ حسن الجوار".

المصدر: RT