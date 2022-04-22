وسائل إعلام أفغانية: قتلى وجرحى جراء انفجار في مسجد بولاية قندوز

أكدت الشرطة المحلية في أفغانستان أن انفجارا دوى اليوم الجمعة في أحد مساجد ولاية قندوز.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن قائد شرطة منطقة إمام صاحب، حافظ عمر، تأكيده أن الانفجار هز مسجد مولوي سكندر في هذه المنطقة.

وأفادت وكالة "آماج نيوز" بأن حصيلة الهجوم لا تقل عن 30 قتيلا وجريحا، بينما أكدت "طلوع نيوز" نقلا عن مصادر أمنية وشهود عيان سقوط سبعة قتلى على الأقل.

ونشرت "آماج نيوز" لقطات من موقع الحادث.

ویدیو: انفجار در داخل مسجد «خانقای مولوی سکندر» در ولسوالی امام‌صاحب ولایت کندز رُخ داده است. منابع محلی به آماج می‌گویند که دست‌کم سی تن در این انفجار جان باخته اند. طالبان در مورد این رویداد چیزی نمی‌گویند.#آماج_نیوزpic.twitter.com/nGEzBeRWs0 — Aamaj News (@aamajnews24) April 22, 2022

بالإضافة إلى ذلك، دوى انفجار آخر اليوم أمام مقر وزارة التجارة في العاصمة كابل، وأعلنت حركة "طالبان" الحاكمة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط 31 قتيلا و87 جريحا على الأقل جراء انفجار آخر دوى في مسجد سه دكان في مدينة مزار شريف، (وهو أحد أكبر المساجد في أفغانستان)، وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم.

المصدر: وسائل إعلام أفغانية