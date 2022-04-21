قتلى وجرحى جراء انفجار في أحد أكبر مساجد أفغانستان

أفادت وسائل إعلام أفغانية بسقوط قتلى وجرحى جراء انفجار دوى اليوم الخميس في مسجد كبير بمدينة مزار شريف شمال البلاد.

وأكدت قناة "طلوع نيوز" أن الانفجار هز مسجد سه دكان الواقع في إحدى المناطق الشعبية في رابع أكبر مدن أفغانستان.

Sources in Mazar-e-Sharif said that a blast occurred at the mosque of Seh Dokan, which is located in a busy area of the city.

Details will follow.#TOLOnewspic.twitter.com/SFEx2Z7b55 — TOLOnews (@TOLOnews) April 21, 2022

وأوضحت وكالة "آماج نيوز" أن الانفجار دوى داخل المسجد أثناء أداء صلاة الظهر.

په مزارشریف کې د چاودنې لومړي جزیات



سرچینو وايې، چې د‌ نن چاودنه د مزارشریف په مرکز کې د شیعه ګانو په سه دوکان جومات کې شوې ده. دغه چاودنه داسې وخت رامنځته شوې چې په جومات کې لمونځ کوونکو د ماسپښین د لمانځ ادا کوی.#آماج_نیوزpic.twitter.com/58tjEzPs88 — Aamaj News (@aamajnews24) April 21, 2022

وأكد مسؤولون صحيون في مزار شريف لـ"طلوع نيوز" أن حصيلة الانفجار الأولية بلغت حتى الآن خمسة قتلى و65 جريحا على الأقل.

وأشارت منصة "هرات تايمز" الإعلامية على قناتها في "تيليغرام" إلى أن مسجد سه دكان يعد من أكبر وأقدم مساجد أفغانستان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد قاري عبد الله عابدي، المتحدث باسم شرطة مدينة كندوز شمال شرق أفغانستان، صحة الأنباء عن وقوع انفجار آخر في منطقة سردوره، مع ورود أنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى.

يتبع..