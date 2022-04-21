الطاقة الدولية توصي بـ"إجراءات بسيطة" لخفض الاعتماد على الطاقة الروسية

أوصت منظمة الطاقة الدولية والمفوضية الأوروبية بضبط مستويات التدفئة والتبريد في المباني واتخاذ سلسلة إجراءات بسيطة أخرى، للمساعدة في خفض اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية.

وعدد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، تسعة "إجراءات صغيرة" يمكن اتباعها يوميا للمساهمة في خفض استهلاك الطاقة، من بينها "توصية المواطنين الأوروبيين بكيفية القيام بما عليهم لتوفير المال على أنفسهم من أجل تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية والمساعدة في تحقيق أهدافنا المناخية".

وأشارت وكالة الطاقة الدولية والمفوضية الأوروبية إلى أن "هذه الإجراءات يمكن أن تساعد أسرة أوروبية في توفير أكثر من 450 يورو بمعدل وسطي سنويا، إضافة إلى تجنب استهلاك 220 مليون برميل من النفط أيضا في السنة".

وأوصت الوكالة بـ"خفض مستويات التدفئة في المنازل، وتقليل استخدام المكيفات الهوائية صيفا، وتنظيم درجة حرارة سخانات المياه لزيادة الكفاءة، وحضت أرباب العمل على تشجيع العمل من المنازل".

أما الاقتراحات الأخرى فتركزت على استخدام السيارات "بشكل اقتصادي أكثر"، ومشاركتها بين أشخاص عدة، وضبط درجة حرارة مكيفات الهواء داخلها لتكون أعلى بمعدل 3 درجات مئوية، إضافة إلى خفض السرعة على الطرق السريعة وترك السيارات في المنازل أيام الآحاد في المدن.

وحضت الوكالة أيضا، الناس على المشي واستخدام الدراجات الهوائية للرحلات القصيرة ووسائل النقل العام والقطارات بدلا من الطائرات.

وفي إيطاليا، تستعد الحكومة لما يسمى بـ"عملية الترموستات"، أو ضبط الحرارة، حيث يتوجب على مؤسسات القطاع العام خفض التدفئة في المدارس والمكاتب درجة واحدة، وما يعادلها بالنسبة لتكييف الهواء في الصيف.

ويسعى الاتحاد الأوروبي لإيجاد بدائل لمصادر الطاقة الروسية بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، خاصة وأن دوله تستورد 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، حيث يهدف التكتل إلى خفض واردات الغاز الروسي بنحو الثلثين هذا العام.

المصدر: "أ ف ب"