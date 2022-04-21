وسائل إعلام يونانية: حكومة أثينا ستفرج عن ناقلة روسية محتجزة

أفادت وسائل إعلام يونانية بأن حكومة أثينا ستفرج قريبا عن ناقلة نفط روسية احتجزتها في بحر إيجه مؤخرا.

وأكدت صحيفة Kathimerini اليونانية أن الناقلة Pegas التي تبحر تحت علم روسيا سيفرج عنها بموجب قرار جديد صدر عن دائرة مكافحة غسيل الأموال.

وكانت وسائل إعلام يونانية قد أكدت الثلاثاء احتجاز سلطات البلاد Pegas والناقلة الروسية الأخرى VF Tanker 2 قبالة ميناء كاريستو اليوناني، وذلك تطبيقا للعقوبات التي حظر الاتحاد الأوروبي بموجبها دخول السفن الروسية إلى موانئه، على خلفية استمرار العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

ووفقا للتقارير اليونانية، كانت Pegas متوجهة إلى شبه جزيرة بيلوبونيز، لكن سوء الأحوال الجوية أجبرها على الرسو قبالة كاريستو.

المصدر: Kathimerini