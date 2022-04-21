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زلزال قوي قبالة سواحل نيكاراغوا

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زلزال قوي قبالة سواحل نيكاراغوا
AFP
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ضرب زلزال، بقوة 6.9 درجة، صباح اليوم قبالة سواحل نيكاراغوا.

وقال معهد الجمهورية لعلم البراكين والزلازل، إن الزلزال ضرب ماساشابا، عند الساعة 7.42 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 25.3 كيلومترا، وكان مركزه على بعد 38 ميلا من الساحل.

ولم ترد تحذيرات فورية من موجات مد عاتية (تسونامي).

المصدر: USGS

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