زلزال قوي قبالة سواحل نيكاراغوا

ضرب زلزال، بقوة 6.9 درجة، صباح اليوم قبالة سواحل نيكاراغوا.

وقال معهد الجمهورية لعلم البراكين والزلازل، إن الزلزال ضرب ماساشابا، عند الساعة 7.42 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 25.3 كيلومترا، وكان مركزه على بعد 38 ميلا من الساحل.

Notable quake, preliminary info: M 6.8 - 61 km WSW of Masachapa, Nicaragua https://t.co/Brd1vJgFON — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) April 21, 2022

ولم ترد تحذيرات فورية من موجات مد عاتية (تسونامي).

المصدر: USGS