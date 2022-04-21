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باريس تؤكد ضرورة حظر استيراد النفط الروسي في الأسابيع المقبلة

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باريس تؤكد ضرورة حظر استيراد النفط الروسي في الأسابيع المقبلة
Gettyimages.ru
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قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بون، إنه يجب فرض حظر على واردات النفط من روسيا في الأسابيع القريبة المقبلة.

وأضاف الوزير في حديث لقناة Public Senat اليوم الخميس: "اتفقنا بالفعل على أننا سنفرض حظرا على استيراد الفحم من روسيا. وبالطبع نحتاج الى فرض حظر على استيراد النفط الروسي في الأسابيع المقبلة".

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ولم يستبعد الوزير الفرنسي، أنه "بمرور الوقت، قد يتم اتخاذ قرار مماثل فيما يتعلق بواردات الغاز من روسيا".

المصدر: تاس

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