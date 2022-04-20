روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن "سياسة الحصار والعقوبات عديمة الجدوى"

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن "سياسة الحصار والعقوبات غير المجدية" في سياستها الخارجية.

وقالت السفارة: "الحوار دائما أفضل من عدم وجود حوار. حان الوقت للولايات المتحدة للتخلي عن سياسة الحصار والعقوبات غير المجدية في سياستها الخارجية".

وجاء تصريح السفارة تعليقا على الإعلان عن جولة جديدة من الحوار بين الولايات المتحدة وكوبا حول الهجرة في 21 أبريل. ورحبت روسيا بهذه الخطوة.

المصدر: نوفوستي