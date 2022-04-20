 
مباشر

روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن "سياسة الحصار والعقوبات عديمة الجدوى"

أخبار العالم

روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن
Globallookpress Ting Shen
السفارة الروسية في الولايات المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/suiw

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة إن موسكو تدعو واشنطن إلى التخلي عن "سياسة الحصار والعقوبات غير المجدية" في سياستها الخارجية.

وقالت السفارة: "الحوار دائما أفضل من عدم وجود حوار. حان الوقت للولايات المتحدة للتخلي عن سياسة الحصار والعقوبات غير المجدية في سياستها الخارجية".

وجاء تصريح السفارة تعليقا على الإعلان عن جولة جديدة من الحوار بين الولايات المتحدة وكوبا حول الهجرة في 21 أبريل. ورحبت روسيا بهذه الخطوة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا