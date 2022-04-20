واشنطن تحث صربيا على الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا

حث وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء، صربيا على الانضمام إلى بقية الدول الأوروبية وفرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وقال السناتور كريس مورفي بعد أن التقى الوفد المكون من ثلاثة أعضاء برئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش: "نحن نتفهم أن صربيا لها تاريخ ثقافي واقتصادي طويل مع روسيا"، مضيفا "لكن هذه لحظة يكون فيها الخطر كبيرا إذا لم نرسل، كمجتمع ديمقراطي، رسالة موحدة حول عواقب السلوك الروسي في أوكرانيا".

وتابع "نأمل أن نكون قادرين على الوقوف مع صربيا في الأسابيع والأشهر المقبلة لإرسال هذه الرسالة الواضحة إلى روسيا".

ورغم أن صربيا صوتت لصالح ثلاثة قرارات للأمم المتحدة تدين العملية الروسية في أوكرانيا، إلا أنها لم تنضم إلى العقوبات الدولية ضد موسكو.

وكان الرئيس الصربي قال في وقت سابق إن فرض العقوبات على موسكو أمر غير أخلاقي ولا معنى له، ولهذا فإن بلاده لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"