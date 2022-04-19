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كندا تعتزم تقديم مدفعية ثقيلة لأوكرانيا

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كندا تعتزم تقديم مدفعية ثقيلة لأوكرانيا
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده تعتزم تقديم أنظمة المدفعية الثقيلة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ترودو للصحفيين يوم الثلاثاء: "سترسل كندا إلى أوكرانيا مدفعية ثقيلة، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام القريبة القادمة".

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وأضاف أن توريدات الأسلحة هذه ستكون تلبية لطلب الجانب الأوكراني.

يذكر أن الدول الغربية قد أعلنت عن عزمها تقديم المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي

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