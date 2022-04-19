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البنتاغون يؤكد تدريب الجنود الأوكرانيين خارج أوكرانيا قريبا

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البنتاغون يؤكد تدريب الجنود الأوكرانيين خارج أوكرانيا قريبا
Legion-Media APFootage
صورة من الأرشيف
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أكد البنتاغون أنه سيبدأ قريبا تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام مدافع الهاوتز أمريكية الصنع خارج أراضي أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن "الصحيح أننا نعتقد بأنه بإمكاننا بدء عملية تدريب القوات المسلحة الأوكرانية على استخدام مدافع الهاوتزر التي سترسل إلى هناك".

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وأكد أن هذا التدريب سيجري خارج حدود أوكرانيا.

وأضاف أن المدربين الأمريكيين سيبدأون بتدريب العسكريين الأوكرانيين بعد عدة أيام على الأرجح.

المصدر: تاس

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