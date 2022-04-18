مسؤول أمريكي يعلن وصول شحنات جديدة من الأسلحة لأوكرانيا

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية إن الشحنات الأولى من الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا وصلت إلى حدود البلاد لتسليمها إلى الجيش الأوكراني.

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته "وصلت أربع رحلات جوية إلى المنطقة من الولايات المتحدة أمس محملة بمعدات مختلفة"، مشيرا إلى أن "العقوبات كان لها تأثير على قدرة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في إعادة الإمداد والتجهيز، خصوصا لجهة مكونات بعض هذه الأنظمة وصواريخها الموجّهة بدقّة".

وأضاف "هذا الأمر أثّر بشكل ملموس على بوتين. من ناحية أخرى، نعلم أنهم يكافحون من أجل إعادة الإمداد من صناعتهم الدفاعية ويتساءلون عن مدى السرعة وإلى أيّ مدى يمكنهم تكثيف إنتاجهم من الأسلحة"، معتبرا أن "العقوبات لها تأثير على قدرتهم على القيام بذلك".

ومن المتوقع أن تصل رحلة خامسة خلال الـ 24 ساعة المقبلة "ما يعني خمس رحلات في غضون بضعة أيام"، منذ أن أعلن الرئيس جو بايدن الأربعاء الماضي عن حزمة جديدة بقيمة 800 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.







وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية قضت على أكثر من 120 قوميا أوكرانيا متطرفا ودمرت مستودعا ضخما للذخيرة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "في صباح 18 أبريل، قصفت صواريخ عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية مركز الدعم اللوجستي المشترك رقم 124 التابع للقوات الأوكرانية في لفيف، وتم تدمير المركز اللوجستي والدفعات الكبيرة من الأسلحة الأجنبية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا خلال الأيام الستة الماضية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

المصدر: "أ ف ب"+RT