14 عاما سجن لرجل عض أذن مسؤول خلال احتجاجات هونغ كونغ

قضت محكمة في هونغ كونغ على رجل بالسجن 14عاما، بعد أن هاجم مجموعة من الأشخاص بسكين وعض أذن عضو مجلس محلي خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019.

وبحسبما أفاد موقع "RTHK"، فإن هذا هو أشد حكم صدر حتى الآن فيما يتعلق بأحداث الشغب عام 2019. ووقع هذا الحادث، الناجم عن خلاف حول السياسة، بالقرب من أحد المراكز التجارية بمدينة هونغ كونغ، في 3 نوفمبر 2019.

وحاول محامي المدان، البالغ من العمر 52 عاما، أثناء المحاكمة إيجاد ظروف مخففة، وقال إن موكله شخص غير سياسي ولم يشارك في أعمال الشغب.

بدورها، كتبت زوجة المدان رسالة إلى المحكمة قبل صدور الحكم، قالت فيها إنه منذ أكثر من 3 عقود منذ التقيا، لم يضرها أو يؤذي أي شخص آخر، حتى وهو في حالة سكر.

المصدر: "RTHK"