والد ماكرون يقيم نجله كرئيس لفرنسا

اعترف جان ميشال ماكرون والد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه يوافق على 90٪ من تصرفات نجله كرئيس للدولة، لكنه ليس "من أتباع طائفته".

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وقال جان ميشيل البالغ من العمر 72 عاما في حوار مع مجموعة "إبرا" (الألزاس، واللورين الجمهوري)، اليوم الثلاثاء: "أنا معجب بالطريقة التي يدير بها الدولة الآن. أعتقد أنه بحاجة إلى الكثير من الشجاعة، والفرنسيون جاحدون جدا، هذا ليس شيئا جديدا. أوافق على 90٪ من قراراته".

وأضاف: "إنه يفعل. لكننا لا نتفق أبدا مع بعضنا البعض بنسبة 100٪. أنا لست من أتباع طائفته"، متابعا: ""كان لديه الكثير من الجدارة في مواجهة كل ما وقع على رأسه، ولا سيما أزمة كوفيد 19. وفي مواجهة الحرب في أوكرانيا، كان لديه الكثير من الشجاعة. ليس هناك الكثير من القادة الأوروبيين الذين فعلوا ما فعله".

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل. ووفقا للبيانات النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية، حصل الرئيس الحالي للبلاد، إيمانويل ماكرون، على 27.84٪ من الأصوات، وحصلت منافسته، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، على 23.15٪. و ستقام الجولة الثانية في 24 أبريل.

المصدر: "Le Parisien"