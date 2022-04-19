زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب فوكوشيما اليابانية

قالت إدارة الأرصاد الجوية الرئيسة في اليابان إن زلزالا قوته 5.3 درجة ضرب شمال شرق البلاد.

وتم تسجيل الهزات في الساعة 08.16 بالتوقيت المحلي في منطقة ناكادوري بمحافظة فوكوشيما. ويقع مركز الهزة على عمق 90 كيلومترا.

من جهته أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن قوة الزلزال بلغت 5.7 درجة، ومركزه يقع على عمق 106 كيلومترات.

ولم يتم تلقي معلومات حول ضحايا ودمار محتملين، وكذلك حول خطر حدوث تسونامي.

المصدر: "نوفوستي"