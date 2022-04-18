شركة طيران شرق الصين تستأنف رحلاتها على متن طائرة بوينغ 737

استأنفت شركة طيران شرق الصين رحلاتها التجارية على متن طائرات "بوينغ 737-800"، بعد أسابيع من حادث تحطم من هذا الطراز أسفر عن مقتل 132 شخصا.

إقرأ المزيد

وفي بيان لها، قالت شركة الطيران، إنها أجرت العديد من الاختبارات المنهجية لاستئناف الرحلات التجارية على هذا الطراز من بوينغ.

وأظهرت بيانات من Flightradar24، أن الرحلة رقم 5843 التابعة لخطوط شرق الصين، على متن طائرة بوينغ 737-800، غادرت اليوم مدينة كونمينغ (جنوب غرب) في الساعة 9:58 صباحا بالتوقيت المحلي (01:58 ت غ) وهبطت في تشنغدو الساعة 11:03 صباحا.

كما أشارت البيانات إلى أن الطائرة قامت أيضا برحلتين اختباريتين في الأيام القليلة الماضية.

وكانت شركة طيران شرق الصين، أوقفت ما يصل إلى 200 طائرة بوينغ من طراز 737-800 بعد تحطم الرحلة 5735 في منطقة قوانغشي في البلاد في 21 مارس، ما أدى إلى مصرع 132 شخصا.

المصدر: the hill