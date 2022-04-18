شاهد ميناء ماريوبول من الجو بعد سيطرة الجيش الروسي وقوات دونيتسك عليه (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة التقطتها مسيرة لميناء ماريوبول البحري بعد أن سيطر الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك عليه بالكامل.

وتُظهر اللقطات التي تم التقاطها فوق منطقة مياه الميناء بوضوح سفينتين لناقلات البضائع، تقفان على أحد أرصفة الميناء، بالإضافة لسفينتين صغيرتين، "قاطرات" ورافعات الميناء، على أرصفة أخرى.

وقالت مصادر رسمية لنوفوستي إنه أثناء التصوير بالقرب من ميناء ماريوبول، سرعان ما توقفت المسيرة (الطائرة بدون طيار) في الجو، كما لو اصطدمت بجدار، وظهرت رسالة مفادها أنه من المستحيل الطيران لمسافة أبعد، فهناك منطقة حظر طيران.

يشار إلى أن السفينة البلغارية "تساريفنا" ظلت في ميناء ماريوبول منذ بدء الأعمال القتالية في فبراير الماضي، وتم إجلاء طاقمها إلى دونيتسك في 13 أبريل، عندما تم تحرير الميناء، من القوات الأوكرانية والقوميين النازيين.

وفي 11 أبريل، أفادت قوات دونيتسك بإجلاء 47 بحارا من ثلاث سفن كانت عالقة في الميناء، بينهم مواطنون من روسيا وأوكرانيا وأذربيجان ومصر وسوريا.

المصدر: نوفوستي