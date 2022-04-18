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سكان ماريوبول يكشفون سبب نفورهم من كتائب "آزوف" الأوكرانية

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سكان ماريوبول يكشفون سبب نفورهم من كتائب
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قال أحد سكان مدينة ماريوبول، إن المتطرفين الأوكرانيين من "كتائب آزوف" لم يحظوا باحترام سكان المدينة، لأن هؤلاء النازيين أرادوا بناء وأخذ أوكرانيا تحت سيطرتهم.

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وأضاف : "لم يحبهم أحد. لم يحترمهم. أولا وقبل كل شيء كانوا وقحين، أرادوا بناء أوكرانيا لأنفسهم. مثل الغرب، مثل بانديرا. إنهم نازيون".

وسبق أن روى العديد من سكان ماريوبول الفظائع التي ارتكبها متطرفو آزوف بحق سكان هذه المدينة عندما كانت تحت سيطرتهم، وكيف جرى منعهم من الخروج وترهيبهم واستخدامهم كدروع بشرية.

في سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا عن تطهير مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا بالكامل من المتطرفين والقوات الموالية لحكومة كييف، باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال".

المصدر: نوفوستي

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