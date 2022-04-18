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بيلاروس تحذر دولا مجاورة لها من شن عدوان: الدمار والموت والانفجارات ستكون على أراضيكم

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بيلاروس تحذر دولا مجاورة لها من شن عدوان: الدمار والموت والانفجارات ستكون على أراضيكم
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
صورة أرشيفية-بيلاروس
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أكد سكرتير الدولة لمجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش أنه في حالة العدوان على مينسك من جانب دول غربية مجاورة فإن "الدمار والانفجارات" ستحدث على أراضيهم.

وقال فولفوفيتش: "إنهم يجرون تعديلات على بنيتهم ​​التحتية وهناك شيئا ما غير واضح، وربما يبدؤون العدوان. أعتقد أن الناس العاديين، في بولندا وليتوانيا، يرون ما يحدث اليوم في أوكرانيا، ومدى الدمار والمأساة، وكيف يموت الناس العاديون على أراضي أوكرانيا. آمل أنهم لا يريدون ذلك عندهم، لأنه إذا تبين أنهم سيشنون عدوانا على بيلاروس، فلن تكون العمليات العسكرية في بيلاروس فقط، وسيكون هناك دمار وموت وانفجارات على أراضيهم أيضا".

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وأشار فولفوفيتش إلى أن البلدان المجاورة "رفعت من عدد المعدات العسكرية والعسكريين والأسلحة، ويجري عندها تحديث للبنية التحتية العسكرية، وكثفت طيرانها العسكري بالقرب من الحدود البيلاروسية، وخصصت الأموال الكثيرة في ميزانياتها لقطاع الدفاع".

وأضاف: "نحن لا ننسى حدودنا. اليوم وصل جزء من القوات البيلاروسية والمعدات إلى الحدود الجنوبية والحدود الغربية ونحمي مناطق خطرة من الاستفزازات المحتملة من أراضي الدول المجاورة".

المصدر: نوفوستي

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