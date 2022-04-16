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الجيش الروسي يعرض على المقاتلين المتحصنين في مصنع "آزوفستال" بماريوبول الاستسلام

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الجيش الروسي يعرض على المقاتلين المتحصنين في مصنع
Globallookpress Maximilian Clarke
جنود جمهورية دونيتسك على الجبهة في ماريوبول
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء السبت، بأنها عرضت على التشكيلات القتالية الأوكرانية المتبقية في ماريوبول الاستسلام مقابل الحفاظ على سلامتهم.

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وجاء في بيان لرئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، أن المقاتلين الأوكرانيين القوميين والمرتزقة المتحصنين في مصنع "آزوفستال" للصلب بمارويوبول في وضع يائس، فهم يطلبون بإصرار من كييف السماح لهم الاستسلام، لكنهم يتلقون تهديدات بالإعدام في حال أقدموا على ذلك.

وعرضت القوات المسلحة الروسية على مقاتلي الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب المحاصرين في ماريوبول وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم اعتبارا من الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم الأحد، مقابل ضمان الحفاظ على حياتهم.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تطهير مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا بالكامل من القوات الموالية لحكومة كييف باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال".

المصدر: "تاس"

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