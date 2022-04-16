زيلينسكي: تصفية آخر عسكريينا في ماريوبول ستضع حدا لأي تفاوض مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستعلق التفاوض مع موسكو، "إذا قتلت القوات الروسية آخر العسكريين الأوكرانيين الذين يواصلون القتال في مدينة ماريوبول" جنوب شرق البلاد.

ونقلت صحيفة "برافدا" الأوكرانية عن زيلينسكي ترجيحه، في حديث إلى وسائل الإعلام الأوكرانية الإلكترونية اليوم السبت، أن الوضع في ماريوبول قد يكون "أسوأ بعشرة أضعاف" مما في مدينة بوروديانكا التي تعرضت لأضرار هائلة جراء الأعمال القتالية وأعلنت السلطات المحلية أن 200 من سكانها لا يزالون في عداد المفقودين.

وتابع: "أود القول إن تصفية عسكريينا، شبابنا (في ماريوبول) سيضع حدا لأي تفاوض".

وشدد زيلينسكي على أن حكومة كييف "لا تتجر بالأراضي والناس"، محذرا من أنه "كلما زاد عدد الحالات مثل بوروديانكا كلما ازداد التفاوض صعوبة".

وكان زيلينسكي قد أعلن أن كييف تخوض مباحثات بهدف مساعدة عسكرييها المتبقين في ماريوبول، غير أن روسيا تصر على ضرورة استسلامهم.

وجاء كلام زيلينسكي على خلفية تصريح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين الذي دعا اليوم إلى "القضاء على القوميين الأوكرانيين الذين لا ينوون الاستسلام" في ماريوبول.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الخميس عن استسلام 1160 عسكريا أوكرانيا في ماريوبول.

وقد تمكنت القوات الروسية حتى الآن من السيطرة على معظم أنحاء المدينة، بينما تحتفظ القوات الأوكرانية بسيطرتها على بعض المواقع المحصنة.

ويأتي ذلك ضمن إطار العملية العسكرية التي تشنها روسيا في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي.

المصدر: pravda.com.ua