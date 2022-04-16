رئيس دونيتسك يدعو إلى "القضاء على القوميين" في ماريوبول

أعرب رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن قناعته بضرورة "القضاء على القوميين" الموالين لحكومة كييف الذين يرفضون إلقاء السلاح في مدينة ماريوبول في دونباس.

وقال بوشيلين، في حديث إلى قناة "روسيا-24" اليوم السبت، تعليقا على المواجهات العنيفة المتواصلة في ماريوبول: "الأهداف صعبة ومعقدة، وعناصر القوات النظامية ومشاة البحرية (الأوكرانية) الذين كانوا مستعدين للاستسلام قد استسلموا، وأما بخصوص القوميين، وأقصد بذلك عناصر الكتائب القومية، فإنهم لا ينوون الاستسلام على الأرجح، ولذلك لا يمكن إلا القضاء عليهم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الخميس عن استسلام 1160 عسكريا أوكرانيا في ماريوبول.

وتعرضت ماريوبول المطلة على بحر آزوف لأضرار هائلة جراء مواجهات حربية عنيفة رافقتها أعمال قصف مكثفة بين القوات الأوكرانية من جانب والقوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية من جانب آخر، في الأسابيع الأخيرة.

وتمكنت القوات الروسية حتى الآن من السيطرة على معظم أنحاء المدينة، بينما تحتفظ القوات الأوكرانية بسيطرتها على بعض المواقع المحصنة.

ويأتي ذلك ضمن إطار العملية العسكرية التي تشنها روسيا في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي.

المصدر: "تاس"