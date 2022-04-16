مستشار زيلينسكي يشتكي من توريد الاتحاد الأوروبي أسلحة "خاطئة" إلى أوكرانيا

انتقد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، سلطات الاتحاد الأوروبي بسبب نوعية المساعدة العسكرية التي تقدمها لبلاده.

وكتب بودولياك في تغريدة: "يرسلون (الاتحاد الأوروبي) إلينا أسلحة خاطئة مختلفة عن تلك التي طلبناها، ويستغرق تسليمها وقتا طويلا".

وطالب مستشار زيلينسكي بروكسل بتزويد كييف بالأسلحة اللازمة "الآن وليس خلال شهر".

وزاد تمويل الدول الأوروبية لأوكرانيا بشكل كبير بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، كما وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على مواصلة تسليم الأسلحة لكييف.

المصدر: "نوفوستي"