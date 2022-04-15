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زيلينسكي يكشف عن خسائر الجيش الأوكراني

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زيلينسكي يكشف عن خسائر الجيش الأوكراني
Legion-Media Ukrainian Presidency Via Abaca/Sipa USA
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الجيش الأوكراني خسر ما بين 2.5 ألف و3 آلاف عسكري خلال المعارك مع القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية، تم بث مقتطفات منه يوم الجمعة، إنه "بناء على الأرقام المتوفرة لدينا، نعتقد أننا خسرنا ما بين 2.5 ألف و3 آلاف".

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وأضاف: "لدينا 10 آلاف جرحى، ومن الصعب أن نقول كم منهم سينجون".

وهذا هو أول إعلان رسمي عن خسائر الجيش الأوكراني منذ 12 مارس الماضي، حيث تم الإعلان عن مقتل 1300 شخص في صفوف العسكريين الأوكرانيين.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة منذ 24 فبراير الماضي. وأعلنت موسكو عن تحقيق مهام المرحلة الأولى من العملية، وانطلاق المرحلة الثانية منها.

المصدر: تاس

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