أردوغان: ستشهد "الفاتح آيا صوفيا" نشأة علماء ومفكري وباحثي المستقبل (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مدرسة "الفاتح آيا صوفيا" التاريخية ستشهد تنشئة علماء ومفكري وباحثي المستقبل.

وأضاف أردوغان خلال كلمة له اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح المدرسة أن "العقليات التي سلخت مسجد آيا صوفيا عن هويته الأصلية بتحويله إلى متحف لا تطيق إعادة افتتاح مدرسة الفاتح أيضا".

وتابع الرئيس التركي: "مع افتتاح مدرسة "الفاتح آيا صوفيا" اليوم أضفنا إلى مدينتنا اسطنبول صرحا آخر كان يراد محوه".

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi’nin açılışında konuşuyor.

https://t.co/2vo0My32qA — Yeni Şafak (@yenisafak) April 15, 2022

المصدر: الأناضول