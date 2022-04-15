 
مباشر

أردوغان: ستشهد "الفاتح آيا صوفيا" نشأة علماء ومفكري وباحثي المستقبل (فيديو)

أخبار العالم

أردوغان: ستشهد
مدرسة "الفاتح آيا صوفيا"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/stll

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مدرسة "الفاتح آيا صوفيا" التاريخية ستشهد تنشئة علماء ومفكري وباحثي المستقبل.

وأضاف أردوغان خلال كلمة له اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح المدرسة أن "العقليات التي سلخت مسجد آيا صوفيا عن هويته الأصلية بتحويله إلى متحف لا تطيق إعادة افتتاح مدرسة الفاتح أيضا".

وتابع الرئيس التركي: "مع افتتاح مدرسة "الفاتح آيا صوفيا" اليوم أضفنا إلى مدينتنا اسطنبول صرحا آخر كان يراد محوه".

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا