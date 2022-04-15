حرائق نيومكسيكو تخلف قتيلين ودمار مئات المنازل

أفاد مسؤولون أمريكيون، إن زوجين مسنين لقيا حتفهما في منزلهما بعدما تأخرا في مغادرته ووصول النيران إليه، بسبب اندلاع حريق غابات في رويدوسو بولاية نيو مكسيكو.

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وقالت شرطة ولاية نيو مكسيكو، في بيان، إنه تم العثور على رفات الزوجين في منزلهما المحترق في شمال شرق رويدوسو.

وكان الزوجان، اللذان لم يتم الكشف عن هويتهما، أول قتلى يتم الإبلاغ عنهما في حريق ماكبرايد الذي دمر 207 منازل وأحرق 5736 فدانا منذ أن بدأ يوم الثلاثاء الماضي.

ونزح حوالي 5000 شخص من منازلهم في منتجع في جبال سييرا بلانكا على بعد 135 ميلا جنوب شرق البوكيرك، بسبب الحريق، وفقا لمسؤولين محليين.

واجتاحت الحرائق الغابات في منطقة جبلية بجنوب نيو مكسيكو التي ضربها الجفاف، ما أدى لاحتراق 150 مبنى على الأقل وإخلاء مدرستين تضمان 1700 طالب.

وفي أماكن أخرى من ولاية نيو مكسيكو، اشتعلت حرائق الغابات على طول نهر ريو غراندي بجنوب ألبوكيرك، في الجبال الشمالية الغربية من منطقة لاس فيغاس، وفي الأراضي العشبية على طول نهر بيكوس بالقرب من بلدة روزويل.

المصدر: نيويورك بوست