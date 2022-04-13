الولايات المتحدة.. حرائق كبيرة تجتاح منطقة جبلية بجنوب وسط نيو مكسيكو وتدمر 150 مبنى (فيديو)

قال مسؤولون في الولايات المتحدة إن حرائق غابات اجتاحت أحياء في منطقة جبلية بجنوب وسط نيو مكسيكو التي ضربها الجفاف ما أدى لاحتراق 150 مبنى على الأقل وإخلاء مدرستين تضمان 1700 طالب.

وقالت المتحدثة باسم غابة لينكولن الوطنية لورا رابون إن هناك منازل بين المباني التي احترقت الثلاثاء، لكن لم يكن لدى المسؤولين إحصاء لعدد المنازل التي دمرها الحريق الذي أتى على نحو 6.4 ميل مربع (16.6 كيلومتر مربع) من الغابات والأشجار والأعشاب على الجانب الشرقي من منطقة رويدوسو.

وأضافت رابون إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الحريق الذي أزكته رياح سرعتها ما بين 50 ميلا في الساعة (80 كيلومترا في الساعة) و90 ميلا في الساعة (155 كيلومترا في الساعة)، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.

وصرحت المتحدثة بأنه تم إخلاء المدرسة الثانوية والمدرسة الإعدادية في رويدوسو، لكن المدارس لم تحترق.

وتابعت أن المساكن التي احترقت كانت في الغالب عبارة عن مزيج من المقطورات وبيوت منعزلة.

وأشارت إلى أن الحريق استمر في الاشتعال خلال الليل، لكنه كان أقل حدة وكان من المتوقع أن تكون ظروف الرياح الأربعاء أقل حدة.

وأوضحت رابون أن "الظروف الجافة للغاية ليست في مصلحتنا".

وأضافت أن حريقا آخر في غابة لينكولن الوطنية شمال غرب رويدوسو تسبب في اشتعال ما لا يقل عن 400 فدان (1.6 كيلومتر مربع) بعد أن اندلع يوم الثلاثاء بسبب خطوط الكهرباء التي أسقطتها الرياح العاتية.

وفي أماكن أخرى من ولاية نيو مكسيكو، اشتعلت حرائق الغابات على طول نهر ريو غراندي جنوب ألبوكيرك، في الجبال الشمالية الغربية من منطقة لاس فيغاس وفي الأراضي العشبية على طول نهر بيكوس بالقرب من بلدة روزويل.

المصدر: وكالات