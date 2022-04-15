الأمير هاري وزوجته يلتقيان الملكة إليزابيث الثانية لأول مرة منذ سنتين

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل التقيا بالملكة البريطانية إليزابيث الثانية لأول مرة منذ سنتين، حين أعلنا عن تخليهما عن صفتهما الرسمية.

وذكرت قناة ITV البريطانية أن الأمير هاري وزوجته زارا المقر الملكي في وندسور بمقاطعة بيركشاير على بعد نحو 40 كلم عن لندن، حيث تواصلا مع الملكة وكذلك مع ولي العهد الأمير تشارلز.

وحسب القناة، فإن الأمير هاري ودوقة ساسكس قاما بهذه الزيارة في طريقهما إلى لاهاي، حيث من المقرر أن يحضرا ألعابا رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين الحاليين والسابقين.

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وكانت هذه أول زيارة مشتركة لهما لبريطانيا منذ مارس 2020، حين أعلن هاري وميغان عن تخليهما عن الصفة الرسمية لأعضاء العائلة المالكة، وكل واجباتهم وامتيازاتهما المنبثقة عن تلك الصفة.

ورافق إعلان هاري وميغان عن فصلهما عن العائلة المالكة، تصريحهما للإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، الذي تحدثت فيه ميغان ماركل عن تعرضها للتمييز العنصري من قبل أفراد في العائلة المالكة، ومعاناتها جراء الضغط النفسي بسبب "حملة التشهير" في وسائل الإعلام والضغط من قبل بعض الأعضاء في العائلة المالكة، الذين لم تذكرهم بالأسماء.

المصدر: وكالات