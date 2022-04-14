الدفاع الروسية: مختبرات أوكرانية درست إمكانية تفشي أمراض خطيرة عبر الأنهار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مختبرات أوكرانية تحت إشراف الولايات المتحدة تعمل على بحث إمكانية تفشي أمراض خطيرة عبر وسائط مائية.

وصرح قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، في إحاطة قدمها اليوم الخميس: "عمل الخبراء الأوكرانيون تحت رقابة العملاء الأمريكيين بشكل دوري على جمع عينات المياه من عدد من أكبر أنهار أوكرانيا، بما فيها دنيبرو ودانوب ودنيستر وكذلك قناة شمال القرم".

وأوضح أن أخذ هذه العينات جاء بهدف "التحقق من وجود كائنات ممرضة خطيرة للغاية تسبب خصوصا أمراض الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي أ والتهاب الكبد الوبائي، والخلوص إلى استنتاجات بشأن إمكانية تفشيها بسبل مائية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن حصولها على وثائق تؤكد ممارسة وزارة الدفاع الأمريكية مشاريع سرية في أوكرانيا في السنوات الأخيرة تخص دراسة أمراض وفيروسات خطيرة وإنتاج مكونات من أسلحة بيولوجية.

المصدر: RT