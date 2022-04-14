الدفاع الهولندية: هولندا أرسلت 150 عسكريا إلى سلوفاكيا لنشر بطاريات "باتريوت" هناك

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية أنها أرسلت 150 عسكريا إلى سلوفاكيا للمساعدة في نشر بطاريات "باتريوت" الصاروخية في أراضيها.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس: "تتوجه القافلة العسكرية بالمعدات العسكرية ونحو 150 عسكريا إلى قاعدة سلياتش الجوية السلوفاكية".

وأشارت إلى أن نشر العسكريين الهولنديين في سلوفاكيا يجري بالتزامن مع نشر العسكريين الألمان بهدف حماية الجناح الشرقي لحلف الناتو، وكذلك "تعزيز قدرة الردع والقدرة الدفاعية للحلف".

وشددت الوزارة على أن أسباب هذه الخطوة تعود إلى تدهور الأوضاع الأمنية في أوروبا بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. ودققت أن هولندا ستقدم لهذه الأغراض منظومة باتريوت واحدة ، فيما تقدم ألمانيا منظومتين.

ومن المتوقع أن يتم نشر هذه المنظومات في سلوفاكيا لمدة نصف عام.

المصدر: نوفوستي