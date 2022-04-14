الخارجية الصينية: نعارض تشويه موقفنا من الأزمة الأوكرانية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن الصين تؤيد إجراء الحوار والمشاورات حول الأزمة الأوكرانية وتعارض استخدام أي مقاييس مزدوجة في الشؤون الدولية وتشويه موقفها.

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وقال تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "كانت الصين تتمسك دائما بالموقف العادل والبناء من المسألة الأوكرانية. نؤيد الحوار والمفاوضات ونقدم المساعدات الإنسانية لأوكرانيا والدول الأخرى التي تناولها هذا الوضع، بشكل حيوي. كما نبذل جهودا كبيرة لتخفيف الوضع وتسوية الأزمة واستعادة السلام".

وشدد على أن بلاده كانت تتمسك بشكل ثابت بمبدأ إلزامية احترام وحماية سيادة ووحدة أراضي جميع بلدان العالم، مضيفا أنه لا يجوز وجود أي مقاييس مزدوجة في العلاقات الدولية. وتعتبر الصين على حد قوله أنه من الضروري ضمان سيادة وأمن أوكرانيا والأخذ بعين الاعتبار القلق الروسي في مجال الأمن على حد سواء.

وأوضح: "نعارض بحزم أي تشويه لموقف الجانب الصيني. كانت الصين تعلب دائما الدور البناء فيما يخص الأزمة الأوكرانية، نؤيد العدل ونسعى للسلام".

وأكد الدبلوماسي الصيني مرة أخرى أن الصين تعارض الاتهامات والشكوك التي لا أساس لها ضد الصين، كما لا تقبل أي ضغوط وتهديدات.

المصدر: نوفوستي