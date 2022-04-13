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البنتاغون: أوستن حاول الاتصال بشويغو قبل أقل من أسبوع

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البنتاغون: أوستن حاول الاتصال بشويغو قبل أقل من أسبوع
Legion-Media Attila Husejnow / SOPA Images/Sipa USA
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حاول الاتصال بنظيره الروسي سيرغي شويغو قبل أقل من أسبوع، لكنه لم يتمكن من ذلك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، تعليقا على الاتصالات بين واشنطن وموسكو: "لا أعرف متى كانت المحاولة الأخيرة. أعتقد أنها كانت قبل فترة قصيرة، قبل أسبوع أو أقل من ذلك".

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وأضاف أن الجانب الروسي "لم يبد اهتماما بذلك".

وكان البنتاغون قد تحدث في وقت سابق، أنه حاول الاتصال بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، أكثر من مرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن تلك المحاولات لم تتكلل بالنجاح.

المصدر: نوفوستي

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