"أكسيوس": بلينكن اعتذر لولي عهد أبو ظبي عن تأخر بلاده في إدانة الهجمات الحوثية

قالت مصادر لموقع "أكسيوس" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اعتذر لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، لتأخر بلاده في إدانة هجمات الحوثيين على الإمارات.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن "الإماراتيين شعروا بخيبة أمل إزاء ما اعتبروه رد فعل أمريكي ضعيف وبطيء على الهجمات، في حين أصيبت إدارة الرئيس جو بايدن بخيبة أمل لاحقا بسبب الرد الإماراتي على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن "اعتذار بلينكن ساعد في تخفيف تلك التوترات".

ووفقا للمصادر، اعترف بلينكن خلال لقائه ببن زايد في المغرب أن إدارة بايدن استغرقت وقتا طويلا للتعليق على الهجمات، وقال إنه آسف.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن "الوزير أوضح أننا نقدر بشدة شراكتنا مع الإمارات وأننا سنواصل الوقوف إلى جانب شركائنا في مواجهة التهديدات المشتركة".

والشهر الماضي، صرح يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن، للموقع بأن لقاء بلينكن ومحمد بن زايد ساعد في "إعادة العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة إلى المسار الصحيح".

المصدر: axios