بلينكن: ندين هجمات الحوثيين على السعودية وسنواصل مساعدة المملكة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده تدين الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة "أنصار الله" الحوثية على السعودية.

وكتب بلينكن في تغريدة: "ندين هجمات نهاية الأسبوع على المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، وسنواصل مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها".

وأضاف أن "هجمات الحوثيين استهدفت البنية التحتية والمدارس والمساجد وأماكن العمل. هذه هجمات ضد المدنيين يجب أن تتوقف".

We condemn the weekend attacks on Saudi Arabia by the Iran-supported Houthis and will continue to help Saudi Arabia defend its territory. Houthi attacks have targeted infrastructure, schools, mosques, and workplaces. These are attacks against civilians, and they must end. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 21, 2022

المصدر: RT