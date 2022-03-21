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بلينكن: ندين هجمات الحوثيين على السعودية وسنواصل مساعدة المملكة

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بلينكن: ندين هجمات الحوثيين على السعودية وسنواصل مساعدة المملكة
Globallookpress IMAGO/Eero Vabamägi
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده تدين الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة "أنصار الله" الحوثية على السعودية.

وكتب بلينكن في تغريدة: "ندين هجمات نهاية الأسبوع على المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، وسنواصل مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها".

وأضاف أن "هجمات الحوثيين استهدفت البنية التحتية والمدارس والمساجد وأماكن العمل. هذه هجمات ضد المدنيين يجب أن تتوقف".

المصدر: RT

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