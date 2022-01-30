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الحوثيون يعلنون إلحاق "خسائر كبيرة" في صفوف "مرتزقة الإمارات"

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون إلحاق
AP
عناصر من جماعة "أنصار الله" الحوثية
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أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، عن استهداف "تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر داعش في منطقة النقوب بصاروخ باليستي".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيي سريع: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من استهداف تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر "داعش" في منطقة النقوب بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي ظهر اليوم الأحد، وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف سريع: "نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم وتدمير وإحراق خمس آليات".

المصدر: RT

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