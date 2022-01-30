الحوثيون يعلنون إلحاق "خسائر كبيرة" في صفوف "مرتزقة الإمارات"

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، عن استهداف "تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر داعش في منطقة النقوب بصاروخ باليستي".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيي سريع: "تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من استهداف تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر "داعش" في منطقة النقوب بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي ظهر اليوم الأحد، وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف سريع: "نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم وتدمير وإحراق خمس آليات".

تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من إستهداف تجمع كبير لمرتزقة الإمارات وعناصر داعش في منطقة النقوب بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ بالستي ظهر اليوم الأحد وكانت الإصابة دقيقة

نتج عن الإستهداف مصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم وتدمير وإحراق خمس آليات . — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 30, 2022

المصدر: RT