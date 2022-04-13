 
مباشر

الدفاع الروسية تهدد بقصف مراكز صنع القرار في العاصمة الأوكرانية كييف

أخبار العالم

الدفاع الروسية تهدد بقصف مراكز صنع القرار في العاصمة الأوكرانية كييف
Legion-Media مقاتلة "ميغ-35" تابعة للقوات الجوية الروسية (صوة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/st4s

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الجيش الروسي سيضرب مراكز صنع القرار في كييف إذا استمرت الأعمال التخريبية الأوكرانية ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "نرى محاولات تخريب وضربات من قبل القوات الأوكرانية على أهداف في الأراضي الروسية".

إقرأ المزيد
مسؤول: تدمير خطوط السكك الحديدية في منطقة بيلغورود المجاورة لأوكرانيا ولا إصابات
مسؤول: تدمير خطوط السكك الحديدية في منطقة بيلغورود المجاورة لأوكرانيا ولا إصابات

وأضاف: "إذا استمرت هذه الحوادث، فإن القوات المسلحة الروسية ستضرب مراكز صنع القرار، بما في ذلك في كييف، التي امتنع الجيش الروسي عن ضربها حتى الآن".

وكشف مصدر في هيئة الأمن الروسية، يوم الجمعة الفائت عن سقوط قذيفة مدفعية في قرية نيكولسكويه بمقاطعة بيلغورود الروسية.

وتتعرض المناطق الحدودية الروسية إلى قصف مدفعي بشكل متكرر من الجانب الأوكراني.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا