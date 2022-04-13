الدفاع الروسية تهدد بقصف مراكز صنع القرار في العاصمة الأوكرانية كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان الجيش الروسي سيضرب مراكز صنع القرار في كييف إذا استمرت الأعمال التخريبية الأوكرانية ضد أهداف على الأراضي الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "نرى محاولات تخريب وضربات من قبل القوات الأوكرانية على أهداف في الأراضي الروسية".

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وأضاف: "إذا استمرت هذه الحوادث، فإن القوات المسلحة الروسية ستضرب مراكز صنع القرار، بما في ذلك في كييف، التي امتنع الجيش الروسي عن ضربها حتى الآن".

وكشف مصدر في هيئة الأمن الروسية، يوم الجمعة الفائت عن سقوط قذيفة مدفعية في قرية نيكولسكويه بمقاطعة بيلغورود الروسية.

وتتعرض المناطق الحدودية الروسية إلى قصف مدفعي بشكل متكرر من الجانب الأوكراني.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية