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مسؤول: تدمير خطوط السكك الحديدية في منطقة بيلغورود المجاورة لأوكرانيا ولا إصابات

أخبار روسيا

مسؤول: تدمير خطوط السكك الحديدية في منطقة بيلغورود المجاورة لأوكرانيا ولا إصابات
Sputnik
أرشيف
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أفاد رئيس مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف بإلحاق أضرار بخطوط السكك الحديدية في منطقة شيبيكينسكي في المقاطعة.

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وكتب غلادكوف على صفحته في "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "هناك أضرار لحقت بخطوط السكك الحديدية في منطقة شيبيكينسكي".

وأضاف: "لا يوجد ضحايا أو جرحى. تم تدمير خطوط السكة الحديد لا غير. وفرقة من الخبراء تعمل حاليا في مكان الحادث".

ووعد غلادكوف بالإبلاغ لاحقا عن سبب الضرر الذي لحق بالسكك الحديدية في المنطقة المحاذية لمقاطعة خاركوف الأوكرانية.

المصدر: تاس

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